Rezultate Loto 6 din 49. Numerele extrase vineri, 24 decembrie 2021, la tragerile speciale de Crăciun

18:50

Cătălin Cazacu şi Ramona Olaru formează un cuplu de câteva luni. Deşi la început aceştia nu au dorit să dea prea multe detalii despre relaţia lor, recent motociclistul a mărturisit că are intenții serioase cu […] The post Cătălin Cazacu, declaraţie emoţionantă pentru Ramona Olaru: ”Îmi doresc o familie cu Ramona. I-am spus asta din prima secundă!” appeared first on Cancan.