S-a terminat? Bernie Ecclestone face o dezvăluire uriașă despre Hamilton: „Cred că se retrage, nu va mai concura anul viitor”

18:40

Mijlocașul lui PSG, Ander Herrera, 32 de ani, a vorbit despre dieta fotbaliștilor și a dezvăluit că primesc înainte de meci un smoothie special, care să le dea un boost de energie. Sucul conține sfeclă roșie, iar spaniolul a dezvăluit că a durat puțin până s-a obișnuit cu efectele acestuia: „Când am fost la WC după meci, am crezut că sângerez! Apoi mi-am amintit că am băut suc de sfeclă”. ...