Cum va arăta autostrada moldovenilor Focşani–Bacău. Tronsonulde 97 de kilometri a fost modelat 3D VIDEO

14:15

Râmnicu-Vâlcea organizează an de an, fără întrerupere, Târgul de Crăciun. Inspirându-se, iniţial, de la vecinii de peste Carpaţi, din popularul Sibiu, dar şi de peste hotare, Râmnicu Vâlcea găzduieşte un cochet târg destinat sfârşitului şi începutului de an.