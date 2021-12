A fost introdusă carantina pe timp de noapte în India. Ce alte măsuri au luat autoritățile din cauza variantei Omicron

09:50

Andreea Esca este fără doar şi poate una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din România. Fanii acesteia sunt mereu curioşi să afle lucruri despre viaţa sa personală, iar ori de câte ori are ocazia, […] The post Andreea Esca, dezvăluiri despre sărbătorile din copilăria sa. Ce eforturi făceau părinţii ei de Crăciun appeared first on Cancan.