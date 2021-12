Cele mai frumoase tradiţii de Crăciun. Cum se pregătesc românii de sărbătoare

20:45

Nu toți cerem de Crăciun obiecte materiale. Mulți vor doar liniște și sănătate. Pentru acest lucru se roagă și familia Olteanu, din Urlați, Prahova. Felicia are doar 17 ani și este dependentă de mama sa și de scaunul cu rotile. Fata e paralizată și poate folosi doar mâna dreaptă. Cu toate acestea, am găsit-o cu un zâmbet larg pe față. Ea îi cere Moșului un lucru care poate părea banal pentru noi, să meargă. Un material realizat de jurnaliștii Realitatea PLUS Elena Crângașu și Daniel Podăriță. Vă avertizăm, urmează imagini și mesaje care vă pot afecta emoțional!