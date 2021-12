Durere fără margini într-o familie de români, înainte de Crăciun. Andrei și-a piedut viața într-un accident: ”Pui frumos, te așteaptă mama acasă”

15:30

Pensiile în luna ianuarie se vor plăti la noile valori majorate, iar taloanele se tipăresc cu aceste cuantumuri, a anunțat Marius Budăi. Taloanele de pensie aferente lunii ianuarie se tipăresc şi acestea conţin majorarea pensiei […] The post Pensiile vor fi mai mari din ianuarie 2022. Anunțul făcut de ministrul Muncii: ”Ne ținem de cuvânt!” appeared first on Cancan.