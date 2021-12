TOP-ul vedetelor care se apleacă fără stres la cumpărături!

11:20

Atenție, dragi cititori! Bancul zilei va stârni hohote de râs. Discuția haioasă între o tânără și pretendentul ei a devenit virală. ”-Ce fel de bărbați îți plac?! -Cei puternici… -Odată… am omorât, cu mâinile goale, […] The post Bancul zilei | ”Ce fel de bărbați îți plac?!” appeared first on Cancan.