Sacrificiile făcute de un triplu campion al României: „Mergeam cu vacile și caprele! Culegeam mere, prune”

20:00

Jack Grealish (26 de ani) recunoaște că adaptarea la Manchester City a fost „mult mai dificilă” decât se aștepta.Cel mai scump transfer din istoria Premier League a încheiat anul cu 12 meciuri jucate și doar două goluri marcate pentru campioana Angliei.Grealish: „A fost mult mai dificil să mă adaptez decât am crezut”„Cred că m-am descurcat bine până acum, însă mai am multe de oferit. A fost mult mai dificil să mă adaptez decât am crezut la început. ...