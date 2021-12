Coronavirus în România, 26 decembrie 2021: Sub 600 de cazuri, la ultima raportare

12:30

În concertul „Together at Christmas” organizat la Westminster Abbey şi transmis vineri seară de ITV, Kate, ducesa de Cambridge, a cântat la pian pentru prima dată în public, acompaniindu-l pe Tom Walker pentru o interpretare emoţionantă, informează presa internațională, citată de News.ro. Ducesa de Cambridge a cântat alături de Tom Walker piesa „For Those Who […]