Cum a ajuns Adela Popescu să petreacă Crăciunul acasă, pe canapea, în loc să fie pe plajă în Dubai: ”Pe la ora asta ar fi trebuit să mâncăm hummus”

12:10

Cu o carieră de peste 20 de ani în televiziune, Dan Capatos primește bani frumoși pentru emisiunea pe care o prezintă de ani buni. Prezentatorul TV a făcut dezvăluiri despre salariul său. Dan Capatos este […] The post Dan Capatos, dezvăluiri despre salariul pe care îl primește lunar: ”Nu mă plâng! Am cât am nevoie” appeared first on Cancan.