Cum i-am filmat pe Patrizia Paglieri și pe fiul ei, Francesco. S-a întâmplat într-un restaurant din mall

18:00

Elena Ionescu este o artistă cunoscută de la noi din ţară. Pe parcursul carierei sale, încă de când s-a lansat, a participat la diferite concursuri, emisiuni sau festivaluri. A făcut parte din formația Mandinga, însă fanii […] The post Ce i-a cerut Elena Ionescu în acest an Moşului? „Mi-ar plăcea tare mult să…” appeared first on Cancan.