Cod galben de polei în Capitală şi in alte opt judeţe. Ce zone sunt afectate

20:50

Jean Paler a făcut o serie de dezvăluiri în cadrul unui interviu. Actorul a mărturisit ce planuri are, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, dar și cu ce probleme de sănătate se confruntă. Bărbatul a mărturisit […] The post Jean Paler nu a semnat contracte de sărbători: ”Nu am primit nicio ofertă”. Ce spune despre problemele de sănătate appeared first on Cancan.