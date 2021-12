Ales „Antrenorul anului” în România, Mircea Lucescu a fost premiat și în Ucraina » A luat trofeul pentru cel mai bun tehnician

17:50

Constantin Budescu (32 de ani) va fi dat afară de la FCSB și bifează încă un club de la care pleacă fără să demonstreze nimic.Cariera acestui fotbalist plin de calități conține aproape numai bile negre, de la zero participări la un turneu final sau în grupele Champions League până la dezamăgiri crunte în țări unde fotbalul e de mâna a treia: China și Arabia SaudităBudescu are o medie de numai două selecții pe an în perioada în care a intrat în circuitul ...