Avertisment meteo: Cod galben de polei și ceață în 5 județe din țară - Zonele vizate

16:45

Avand in vedere convocarea sedintei din data de 28.02.2019 in care se pune in vedere revocarea unui membru al Consiliului de Administratie si numirea unui alt membru, consider ca se impune sa va aduc la cunostinta cateva aspecte negative ale activitatii d-lui Remus VULPESCU, care intruneste dubla calitate in cadrul societatii ROMAERO S.A., respectiv de director general (in perioada decembrie 2016 – prezent) si de administrator (in perioada iulie 2016 – prezent).