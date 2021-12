Românii îşi doresc să călătorească mai mult în 2022

12:40

Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară! continuă și săptămâna aceasta într-o zonă cu totul și cu totul specială din România, în comuna Bârsana. Luni seară, așa cum și-a obișnuit telespectatorii, Nea Mărin a preluat rolul de primar și a pus la muncă patru vedete. Carmen Tănase, Anca Dinicu, Silviu Mircescu și Marius Damian, scenaristul emisiunii, alături de Liviu și de Andrei sunt cei care și-au luat rolul în serios și au început deja să organizeze, pas cu pas, o sărbătore a satului Maramureșean. Strict din fire, Nea Mărin i-a supravegheat îndeaproape pe invitații săi și i-a încurajat în stilul său caracteristic. Liviu și Andrei au intrat într-un adevărat război cu primarul, căci nu i-au respectat indicațiile: ”Dădea cu praștia. Am luat o mușama și am pus-o scut. V-am zis că sunt un băiat inteligent. M-a lovit pe la picioare, dar am scăpat întreg”, a spus Liviu Vârciu.