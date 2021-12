MM Stoica atacă FRF: „Nu vreau un disperat la națională! El era cel mai potrivit”

19:40

Newcastle ia în calcul să achite 20 de milioane de euro pentru Samuel Umtiti (28 de ani), fundașul central de la Barcelona.Umtiti nu-și mai găsește locul la Barcelona, nu mai e de mult titular, iar clubul caută la rându-i fonduri noi.Newcastle îl vrea pe Umtiti de la BarcelonaInformația a fost dezvăluită de publicația The Sun și preluată de AS. Campion mondial cu Franța în 2018, Umtiti mai are contract cu Barcelona până în 2023. ...