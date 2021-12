Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară,28 decembrie 2021.Liviu Vârciu și Anca Dinicu, puși pe glume."Să nu mă pornesc cu miștourile"

16:20

Societatea se schimbă de la an la an și asta am putut observa cu toții de-a lungul timpului. Anumite evenimente la nivel local sau global au schimbat cursul multor lucruri, de exemplu pandemia a schimbat felul în care ne comportăm și felul în care trăim. Comportamentul de consum al oamenilor s-a schimbat, dar și felul în care muncim, iar odată cu astea și joburile s-au adaptat.