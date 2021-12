Andreea Bălan, cu mască, fără mască! + Ce s-a întâmplat cu mașina ei. A reglat totul după Crăciun!

11:40

Iulia Vântur și Salman Khan au o relație frumoasă, care a trecut de orice barieră temporală, de cultură, lingvistică, astfel că cei doi sunt împreună de aproape 10 ani. Pe 27 decembrie, cei doi au […] The post Ce dramă în familia lui Salman Khan! Iulia Vântur, în şoc. Actorul a ajuns de urgenţă la spital appeared first on Cancan.