Ce a adus fiul lui Victor Socaciu la sicriul tatălui său. Victoraș este distrus de durere

12:00

După un an 2020 cu performanțe deosebite, tânăra jucătoare de tenis Maria Sara Popa a confirmat și în 2021, reușind rezultate și mai bune la nivel internațional, odată cu înaintarea în vârstă. În 2020, eleva […] The post Un 2021 excelent pentru tânăra speranță a tenisului românesc, Maria Sara Popa appeared first on Cancan.