Primăria Capitalei va primi bani prin programul de investiţii „Anghel Saligny”

În 2014, România informa Comisia Europeană că până în 2022 va da în folosință 3.700 de kilometri de autostradă. Vremea a trecut, iar la sfârșitul lui 2021 nu am reușit să bifăm nici măcar prima mie de kilometri. După ce anul trecut compania de drumuri a dat în exploatare 55 de kilometri, anul acesta numărul lor se reduce la 30 de kilometri, iar în 2022 vom mai adăuga pe harta autostrăzilor, în cel mai fericit caz, 44 de kilometri, dar în final am putea să contabilizăm zero kilometri.