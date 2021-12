Ramona Păuleanu și-a adus copilul acasă după cele 8 luni petrecute în spital. Ce s-a întâmplat cu micuțul și cum se simte acum

22:30

Andreea Ibacka a născut în luna octombrie un băiețel, la doar o lună distanță după ce a născut și Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil. Ambele vedete au adus pe lume doi băieți. Ce are […] The post Ce are în comun bebelușul lui Cabral cu cel al lui Dani Oțil? Nu o să îți vină să crezi ce au decis să facă vedetele appeared first on Cancan.