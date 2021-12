Ana Porgras a ieșit din spital după ce a fost operată de urgență. Sportiva a povestit ce s-a întâmplat și cum se simte acum

23:50

Andra Volos a petrecut Crăciunul în Maramureș, acolo unde a copilărit și unde are o droaie de prieteni. A mâncat pe săturate, inclusiv sărmăluțe și alte preparate tradiționale din carne. Și nu se va opri […] The post Andra Volos se operează în Turcia: ”Costă 12.000 de euro!”. A ajuns la medicul fostei lui Philipp Plein appeared first on Cancan.