Sergiu Buș: „La CFR Cluj a fost mereu presiune!”

Fie ca esti gazda sau simplu invitat, Viggo iti prezinta cateva exemple de tinute pentru seara dintre ani. Daca evenimentul la care participi este marcat de eleganta, investeste intr-o tinuta potrivita pentru ocazie, care sa te faca sa stralucesti, dar care, in acelasi timp, sa aiba, pe termen lung, un loc de onoare in garderoba ta.Daca participi la un eveniment ce nu impune in mod imperativ dresscode-ul “black-tie”, Viggo iti propune o tinuta clasica din trei piese. ...