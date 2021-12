Incredibil. Ce a pățit o tânără care ”și-a permis” să se despartă de un cipriot?

23:10

Andreea Tonciu trece prin clipe cumplite la acest sfârșit de an. Vedeta a ajuns de urgență la spital după ce a acuzat dureri groaznice de ureche, după ce ieri s-a plâns că este răcită. Dacă […] The post Andreea Tonciu a ajuns la spital. Vedeta a avut în ultima perioadă doar probleme appeared first on Cancan.