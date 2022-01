EL la Fălești „Foarte mari așteptări sunt în rezolvarea acelor probleme pe care guvernarea le-a pus în capul mesei”

12:50

Astăzi vă invit să vedeți culisele de la Europa Liberă, unde se produc multe emisiuni, interviuri. Astăzi avem o emisiune mai specială, vreau să convoc echipa noastră la o cupă de șampanie. Șampania nu e una oarecare, e Laurent-Perrier, a transmis-o de la Praga Oana Serafim, și eu am să torn imediat în pahare dincolo, unde se află echipa noastră, cu care noi o să facem un bilanț al anului. Colegii mei, de regulă sunt cei care adresează întrebări în redacție, aici se nasc întrebările. De data asta vreau să-i rog să fie cei care răspund la întrebările lor, complicate, de regulă întrebări sofisticate, să vedem dacă ei sunt în stare să răspundă la fel de sofisticat, așa cum așteaptă de la alții.De ce șampania aceasta a transmis-o Oana Serafim? Pentru că noi trebuie întâi și-ntâi... (Deschide șampania – „Of, Doamne! Se deschide la fel ca și Cricova...”) (Aplauze.) Oana Serafim a transmis pentru echipa asta minunată șampania, dar, întâi și întâi, noi trebuie să bem un gât de șampanie, pentru că în acest an la Concursul producției video, care s-a făcut în compania întreagă din care fac parte 27 de servicii, ca noi, Republica Moldova, România... Deci, în competiție au intrat o mulțime de producții și producția noastră video, un film, a câștigat mai întâi pentru luna august și, după aceea, la sfârșit de an. Deci, să zicem așa, acesta-i un Oscar mititel. Și Oscarul acesta mititel l-a câștigat tandemul Nicolae Gușan și cu Eugenia Crețu. Sunt autorii acestui film și Oana Serafim le-a trimis, în primul rând lor, multă sănătate și succese în continuare și eu vreau să vă urez ca, în primul rând, să vă facă concurență colegii și, în al doilea rând, voi să nu vă lăsați. Cine este curios să știe exact pentru ce beau șampanie oamenii aceștia, să se uite la filmul cu 30 de ani.Europa Liberă: Eugenia, 30 de ani îs două treimi din vârsta dumitale. Eugenia Crețu: „Hai că mi-ar plăcea un cadou...”Europa Liberă: Ești mulțumită de ceea ce s-a întâmplat în 30 de ani? Din filmul pe care l-ați semnat voi nu prea rezultă...Eugenia Crețu: „Da, într-adevăr, noi am colindat țara în lung și în lat și oamenii nu sunt atât de fericiți, precum am vrea noi să fie, dar lucrurile se mișcă și se mișcă într-o direcție bună...”Europa Liberă: Spre Ungheni...Eugenia Crețu: „Spre Ungheni, așa cum am constatat împreună pe podul de la Ungheni, totuși trenul merge spre Vest, nu spre Est și oamenii, cel puțin, au posibilitatea să plece. Asta pentru mine înseamnă deja foarte mult, pentru că am fost și eu pe podul acela cu mama în ‘91 la „Podul de flori” și mă bucur că acum doar cu pașaportul în buzunar, iată, poți să mergi undeva...”Europa Liberă: Dar nu te înspăimântă că n-o să aibă cine să rămână în țara asta?Eugenia Crețu: „Ba nu, nu cred, nu cred!”Europa Liberă: Nu crezi? OK!Eugenia Crețu: „Nu-i one-way ticket, biletu-i...Europa Liberă: One-way ticket..., la asta te referi, da?Eugenia Crețu: „Da, da, biletul îi cu dus-întors.”Europa Liberă: Să merg la colegul dumitale de grup de creație. Nicu, voi aveți o fată...Nicu Gușan: „Da!”Europa Liberă: Pe care o cheamă?...Nicu Gușan: „Nu, nu noi cu Eugenia, ca să înțeleagă oamenii...” (Râsete.)Europa Liberă: Nu cu Eugenia... Da, da, eu o cunosc pe soția dumitale de la facultate, ați făcut împreună Școala de Jurnalism și de asta îmi permit să încep de la întrebarea asta: cum o cheamă pe fata voastră?Nicu Gușan: „Olivia.”Europa Liberă: Olivia... Tu, ca Ștefan cel Mare, îi lași o moștenire de care să fie mândră Olivia? Tu, cetățeanul Republicii Moldova, ai încredere că atunci când o să ajungă ea de vârsta dumitale acum o să zică: „Tata mi-a lăsat o moștenire mișto”? Nicu Gușan: „Bun, asta cred că e o misiune foarte grea pentru orice părinte. În condițiile Republicii Moldova e și mai complicat să fii sigur în viitorul copilului tău. Noi naștem copii aici, noi încercăm să ne dezvoltăm aici, încercăm să facem familii aici, să creăm, pentru că, spre deosebire de fratele meu care a plecat pentru un viitor mai bun pentru copilul lui, pentru familia lui peste hotare, eu am ales să fac asta aici. Îmi este complicat acum să spun ce se va întâmpla peste 2, 3, 4 ani în Republica Moldova, nu în ditamai 20 sau 30 de ani.”Europa Liberă: Unii se întreabă dacă o să existe în general?Nicu Gușan: „Absolut. Discuția aceasta întotdeauna a fost în spațiul public aici și, după 30 de ani, dacă tot vorbim despre filmul dedicat celor 30 de ani de independență, am văzut că unii oamenii spuneau sau, cel puțin, printre rânduri citești că, în opinia lor, statul este unul eșuat și ei nu cred în viitorul acestui stat. Pe de altă parte, alții încearcă să...”Europa Liberă: Voi fără ca să vă propuneți, probabil, deși cred că sunteți șmecheri și v-ați propus, voi ați pus problema fundamentală, dacă oamenii se simt ei responsabili și de aici vreau să întreb: Olivia o să înainteze nota de plată tatălui, guvernelor? Nicu Gușan: „În primul rând, mie. Absolut. În primul rând, părinților, pentru că de acolo pornește, de la familie. Celula societății e familia și dacă acolo lucrurile merg prost, nu poți să te aștepți de la primărie, guvern și nu știu mai cine, societatea din jurul tău să-ți rezolve, cred că de acolo pornesc lucrurile.”Europa Liberă: OK! Mersi, noroc! Următoarea șampanie eu am s-o beau neapărat cu Alla, pentru că Alla a plecat în concediu. Alla, cum o cheamă pe minunăția ta de fată? Eu știu cum o cheamă, cine-i atent la ceea ce se întâmplă la noi în programe, acolo se spune că „noi Dicționarul european îl facem într-un format nou”. Alla îl făcea, acum ea a dispărut din programe, pentru că... a născut o fată.Alla Ceapai: „Da, și o cheamă Amelia.”Europa Liberă: Amelia... Alla, îi mai greu să faci meserie de mamă, decât meserie de jurnalist?Alla Ceapai: „Da, eu credeam că nu-i atât de greu, dar e mai dificil, în schimb e, nu știu, o misiune mult mai nobilă, să zic așa, și mult mai importantă, acum înțeleg. Și apariția Ameliei în familia noastră a compensat oarecum așteptările pe care le-am avut de la acest an, așteptări multiple, așteptări care în mare parte nu s-au realizat. Ne-am așteptat probabil că se încheie pandemia, ne-am așteptat, cel puțin, să mai piardă din intensitate, ne-am așteptat să revenim la viața de până la pandemie, să revenim total aici, în redacție să fim, ne-am așteptat, probabil, și la schimbări radicale în politică, dar toate aceste așteptări, cum am spus, probabil că cu toate aceste așteptări intrăm în anul care urmează să vină.”Europa Liberă: Eu mai devreme îi rugam pe oameni să se gândească la „Omul anului”, dă-mi voie s-o declar pe Amelia „Omul anului-21”.Alla Ceapai: „Pentru mine, cu siguranță este ea!”Europa Liberă: Da. Vă spuneam că aș vrea să vă gândiți la „Omul anului”, la definiția pentru anul ‘21. Cel mai căutător de adjective și de oameni ai anului este Iulian Ciocan, care face rubrica lui „Realitatea cu amănuntul”. Iulian, un adjectiv și motivează de ce.Iulian Ciocan: „E un an incolor, aș zice, searbăd, două adjective.”Europa Liberă: De ce?Iulian Ciocan: „Pentru că a continuat această pandemie. Noi, într-adevăr, doream ca ea să se termine în 2020, poate, sau la începutul anului 2021.”Europa Liberă: Pot să te contrazic? Colegii să-mi dea dreptate: după ce atâta scrii la „Realitatea cu amănuntul”, tu mai zici că-i searbăd? El îi cu culori sumbre poate, cu culori stridente, dar îi atât de colorat în rubrica ta, de vai de mine.Iulian Ciocan: „Bine, în aparență, dacă să ne ațintim o privire asupra politicului, am putea să spunem că s-a produs o schimbare, a venit un partid proeuropean în premieră la putere, a câștigat categoric alegerile și ne duce, în aparență, spre Europa. Sloganurile sunt încântătoare, sunt oameni care îți inspiră încredere, dar eu știu, am văzut în precedenții 30 de ani de zile că la noi problema nu sunt sloganurile, dar punerea lor în practică.”Europa Liberă: Sunt lucruri care te mulțumesc oare în viață? Oare tu poți să fii vreodată mulțumit? Iulian Ciocan: „Bineînțeles că sunt mulțumit, dar asta ține cumva de viața mea personală.”Europa Liberă: Dar restul?...Iulian Ciocan: „În ceea ce ține de viața social-politică, eu niciodată nu pot fi mulțumit ca ziarist, repet, ca ziarist al Europei Libere, întotdeauna păstrez o distanță față de toți politicienii și întotdeauna sunt suspicios și circumspect în legătură cu orice mișcare a actorilor politici.”Europa Liberă: Deci, dacă n-ați văzut un bombănitor de serviciu, iacătă-l, Iulian. Și cine n-a ascultat până acum rubrica lui, s-o asculte în continuare. Iulian, la mulți ani!Iulian Ciocan: „La mulți ani!”Europa Liberă: Ne ducem acum la Irina. În contrast de vârstă, Irina, ia dă tu câteva culori ale anului.Irina Sterpu: „Eu aș oferi anului acesta totuși adjectivul provocator. A fost un an greu, a fost un an care a pus la încercare nu doar Moldova, nu doar pe noi, dar a pus la încercare o lume întreagă. Și pentru mine așa și este, sperăm să-l lăsăm în spate și 2022 să fie un altfel de an.”Europa Liberă: Dar „Omul anului”? Irina Sterpu: „Omul anului...”Europa Liberă: Soțul dumitale... (Râsete.)Irina Sterpu: „El e al vieții sau cum? Nu, eu cred că l-aș considera pe Joe Biden, la momentul actual, „Omul anului”, pentru că, în primul rând, are și el o misiune grea – de a duce tratative în fiecare zi cu Putin.”Europa Liberă: Sergiu, who is „Omul anului”?Sergiu Tudos: „Banal, poate, Elon Musk.”Europa Liberă: Dar de ce banal?Sergiu Tudos: „Pentru cei care ne privesc.”Europa Liberă: Cei care citesc revista Time au aflat deja, că Time l-a declarat, dar motivează de ce. Sergiu Tudos: „Nu știu, că mișcă o industrie, dincolo de toate temerile care se întâmplă acum legate de COVID, face bani, pierde puțin, deocamdată.”Europa Liberă: Hai să facem sondaj – îl acceptați pe Musk?O voce: „E un fel de Gagarin!”Alexandru Bordian: „Nu!”Europa Liberă: Nu? Bordian... Ne ducem la Bordian să vedem de ce nu-l acceptă el pe Elon Musk.Alexandru Bordian: „Eu sunt «Omul anului».”Europa Liberă: Scoate, te rog, masca, să vedem cum arată „Omul anului”.Alexandru Bordian: „Eu sunt „Omul anului”, pentru că oamenii deseori au deziluzii, eu sunt „Omul anului”, pentru că am făcut ce mi-am dorit, în sensul că am așteptări doar de la mine, nu și de la alții.”Europa Liberă: Ai dat și manuscrisul la editură...Alexandru Bordian: „Da, am terminat o carte, mi-a plăcut cum a ieșit, cum am scris-o, aștept să vină...”Europa Liberă: A rămas un fleac – să le placă și la cei care au s-o citească.Alexandru Bordian: „Da, dar mie îmi place și, în plus, anul acesta i-am explicat fiicei mele diferența dintre Evul Mediu, Epoca modernă, Epoca contemporană. Eu datoria de cetățean mi-am făcut-o.”Europa Liberă: Valentina, soția dumitale, e scriitoare și ea. Voi cum vă împăcați, doi scriitori care trebuie să cuceriți piața?Alexandru Bordian: „Nu există concurență, loc pentru toți există. Unii zic că există prea mulți scriitori, nu există prea mulți scriitori, îs foarte puțini.”Europa Liberă: Da, dar când ai să dai la un moment dat să faci contabilitatea recenziilor, criticii o să te mănânce invidia dacă ea o să te întreacă?Alexandru Bordian: „Nu, nu mă mănâncă, desigur.”Europa Liberă: Nu?Alexandru Bordian: „Ea scrie în felul ei, eu am maniera mea.”Europa Liberă: L-ați crezut? – Nuuu! (mai multe voci.)Europa Liberă: Eu nu l-am crezut... Să vorbim cu Ștefan Grigoriță, cel care lansează și el uneori observații caustice pe Facebook, este și el un fel de Toma Necredinciosul. Dar îți stă bine, foarte bine chiar, tu faci ceea ce noi numim „infografice” – dai cronica asta pe sticlă a anului ‘21. Dumneata cu ce impresii ai rămas după anul acesta care se călătorește?Ștefan Grigoriță: „Eu cred că anul 2021 alături de anul 2020 pot să fie, așa, puși împreună, să fie un an mare-mare-mare, care a fost dominat de COVID.”Europa Liberă: Un twix, așa? Ștefan Grigoriță: „Da, o porție dublă de ani am avut noi practic în această perioadă, pentru că a fost în totalitate dominat de subiectul legat de pandemie. Ceea ce am observat foarte interesant – pandemia cumva a făcut populare graficele și infograficele, pentru că au debutat, dacă țineți minte, cu graficul cela care spunea că noi trebuie să stăm acasă două săptămâni. De ce? Pentru ca să aplatizăm curba, să nu crească așa în sus și, în principiu, anume această filosofie de a vedea datele statistice prin intermediul unor linii care duc în sus și în jos, în mare parte cam cu asta se ocupă omenirea în ultimii doi ani.”Europa Liberă: Tu ai un simț al umorului aparte. Care a fost poanta anului sau gafa anului, de exemplu, în legătură cu COVID-ul, cea mai haioasă expresie care ușor-ușor a plecat a fost „imunitatea de turmă”, da?Ștefan Grigoriță: „Da, da, este asta! Legat de domeniul vizat, îmi aduc aminte de expresia fostei ministre, mi se pare că a fost anul trecut sau chiar anul acesta – așa de mare diferență facem...”Europa Liberă: În unul din acești doi ani...Ștefan Grigoriță: „Da, în unul din acești doi ani, în care a zis: „Să aveți un sejur plăcut” medicilor români care au venit să ne ajute să luptăm cu pandemia.”Europa Liberă: Ivan Sveatcenco, el cunoaște limba română. Poți să vorbești românește?Ivan Sveatcenco: „Da, nu prea bine, dar, mă rog...”Europa Liberă: Iată, ești așa un autor de postări pe Facebook...Ivan Sveatcenco: „Uneori, uneori.”Europa Liberă: ...cum zice rusul: «лучше не попадаться» (mai bine să nu-ți nimerească în cale). I-ai taxat pe mulți care ar trebui, de fapt, să se simtă onorați, că Sveatcenco le-a acordat atenție. Ce eveniment haios sau nehaios, sau chiar serios ai remarcat pentru ‘21?Ivan Sveatcenco: „Eu voi vorbi în rusă, dl Botnaru, pentru că e prea dificil de formulat aceste gânduri.”Europa Liberă: Я попытаюсь понять. (Voi încerca să înțeleg).Ivan Sveatcenco: «Я бы сказал, что в Республике Молдова столько всевозможных негативных моментов, которых стоит освещать и о которых стоит говорить и наши жители, наши граждане, наши сограждане столь часто этим занимаются, что мы забываем про жизнь собственно, как это жить. Я бы не стал концентрироваться на подобные негативные моменты.» („Aș spune că în Republica Moldova sunt atât de multe aspecte negative de tot felul care merită evidențiate și despre care merită să vorbim, iar locuitorii noștri, cetățenii noștri, concetățenii noștri fac asta atât de des, încât uităm de viața ca atare pe care o trăim. Nu m-aș concentra pe astfel de momente negative.”)Europa Liberă: Вот, дайте мне позитив, дайте, Иван. (Dar dați-mi ceva pozitiv, Ivan).Ivan Sveatcenco: «У меня было два позитива. Я купил авиабилет в этом году, чего не делал года полтора, это хорошее событие и это потрясающее ощущение взлета самолета после столь долгого перерыва, что я не буду сравнивать с досрочными парламентскими выборами и мои политические впечатления, но в целом мне кажется гораздо интереснее думать об этих позитивных вещах, по крайней мере в моей персональной жизни, нежели о том сколько всего ужасного, скучного, мрачного, коррупционного творилось и творится в нашей стране.» („Am avut două aspecte pozitive. Mi-am cumpărat anul acesta un bilet de avion, ceea ce nu am făcut de un an și jumătate, acesta este un eveniment bun și această senzație uimitoare a avionului care decolează după o pauză atât de lungă, încât nu o pot compara cu alegerile parlamentare anticipate sau cu impresiile politice, dar în general mi se pare mult mai interesant să mă gândesc la aceste lucruri pozitive, cel puțin în viața mea personală, mai degrabă decât la câte lucruri îngrozitoare, plictisitoare, sumbre, de corupție au fost și se întâmplă în țara noastră.”)Europa Liberă: Eu îs de acord cu Ivan că, în fond, noi avem de trăit o viață și, așa cum spunea Nicu, fiica Olivia îi va cere socoteală lui personal pentru ceea ce se întâmplă, pentru ceea ce va lăsa moștenire. Acum haideți să ne mutăm la Praga, o avem pe Oana Serafim acolo. Dvs. de la distanță, că de la distanță lucrurile se văd mai bine, ce epitete, ce personalități ați remarca pentru anul acesta ‘21? Oana Serafim: „Eu cred că, până la urmă, personajul anului 2021 e totuși jurnalistul, cel care este sub presiuni imense în Belarus, cel care a fost în stare să meargă și să relateze despre ce se întâmplă cu migranții care sunt la granița dintre țările Uniunii Europene, cel care se duce pe front, în estul Ucrainei, cel care se uită de la distanță și încearcă să analizeze ce ar putea să fie sau de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă între noi și, desigur, cel care a fost în spitale, în morgi, în cimitire alături de cercetători și care au încercat să aducă adevărul sau o parte din adevăr în fața unui public, care așteaptă enorm de multe de la jurnalist în vremuri tulburi, așa cum sunt cele pe care le trăim.”Europa Liberă: Oana, dar nu cumva e prea idealistă abordarea asta, pentru că, în același timp, avem fake news-uri, avem manipulatori, avem..., să nu spun țara unde-i fabrica de trolli, și bloggerii, influencerii dezlocuiesc jurnalismul. Dumneata nu te simți cumva trimisă pe necarosabil de oamenii aceștia?Oana Serafim: „Nu! Pentru că am crezut, cred și probabil că am să cred până la sfârșit că există profesioniști și există amatori. Sigur, fiecare om are dreptul la opinie, dar o opinie calificată, o opinie a unui personaj care a studiat un anume subiect este mult mai importantă decât impresia mea în bula mea de Facebook sau în ce îmi închipui eu că ar putea să fie. Și cred eu că rolul presei clasice, să spunem așa, chiar dacă e un rol în schimbare, este mai important acum decât oricând și credibilitatea cuvântului scris, și puterea cuvântului scris sau rostit cred că este foarte mare și responsabilitatea jurnalistului este foarte mare. Deci, asta aș putea să spun.”Europa Liberă: Deci, noi de aicea nu plecăm, da?Oana Serafim: „Idealist sau nu, dar asta este, așa cred și probabil că n-ai să mă faci să-mi schimb opinia.”Europa Liberă: Nu, nu, pentru că eu vă contrazic, că așa mi-i meseria, dar eu sunt de aceeași parte a baricadei. Noi de aicea nu plecăm! Jurnalistul total despre care spunea Oana Serafim, unul din jurnaliștii care are cele mai multe deplasări în teritoriu, are cele mai multe zile de vacanță nefolosite, este jurnalistul care nici nu mai știu dacă doarme pe acasă – Valentina Ursu, care la noi există o expresie – „îi la firul ierbii mereu”. Valentina, ce cauți nou, dacă de atâtea ori ai vorbit cu oamenii și, practic, știi cred că radiografia populației rurale, în primul rând, foarte bine, ce mai cauți?Valentina Ursu: „Mai caut, că încă mai este mult de găsit. Chiar dacă un milion de cetățeni ai Republicii Moldova au ales calea pribegiei și se află în străinătate, au rămas aici, la firul ierbii, oameni-eroi, oameni curajoși, oameni care sunt determinați să lupte până la victorie și asta mă bucură foarte mult, pentru că eu încetul cu încetul observ un schimb de mentalitate în societatea Republicii Moldova și asta mă bucură mult. Eu, uneori, am mai multă plăcere să discut cu moș Ion, cu mătușa Maria decât poate cu un politician aici, la Chișinău.”Europa Liberă: Dar și cu primarii am văzut că discuți foarte plăcut...Valentina Ursu: „Dacă ținem cont de ceea ce ne arată datele sondajelor de opinie, primăriile sunt în topul clasamentului încrederii cetățenilor, au depășit Biserica. Înseamnă că avem nevoie și de vocea lor, trebuie să cunoaștem ce fac ei acolo?”Europa Liberă: Deci, un eventual „Om al anului 2021” ar putea fi primarul de la Feștelița, de exemplu, pe care îl iubesc pentru panouri voltaice, pentru biomasă, pentru biogaz... Domnule, e un om de aur!Valentina Ursu: „Dl Tudoreanu este un om-model, este un om care a încercat să facă multe lucruri în localitate și a schimbat fața localității, chiar recent am fost la Feștelița și am văzut și respectul oamenilor. Iată, dacă în 898 de primării ar exista relația asta frumoasă între administrația publică locală și cetățean, eu cred că foarte multe lucruri s-ar schimba în Republica Moldova.”Europa Liberă: Deci, ai da titlul de „Om al anului” unui primar?Valentina Ursu: „Inclusiv lui, dar i-aș da titlul de „Om al anului” celui de-al treilea copil care a venit în familia noastră, este ginerele Dumitru, dar mai cu seamă totuși pentru mine „Omul anului” rămâne a fi Angela Merkel, «Omul secolului XXI».”Europa Liberă: Deci, Biden, Merkel, Elon Musk. Continuăm lista, Diana... Diana Răileanu?Diana Răileanu: „Cred că i-aș da „Omul anului” din satul Pârjolteni, raionul Călărași, din Horodiște, Rezina, de la Hâncești, oamenii pe care Valentina îi intervievează în fiecare duminică. Ei pentru mine sunt „Omul anului” și să nu uităm de cei aproape un milion de cetățeni moldoveni plecați peste hotare, iată ei sunt în acest an „Omul anului”, inclusiv eu, inclusiv colegii mei.”Europa Liberă: Ce ți s-a întâmplat plăcut în anul acesta dumitale, în viața personală, așa ca să zici că... Diana Răileanu: „O! OK! Întâi de toate, am revenit la birou, pentru mine asta a fost o bucurie imensă, în sfârșit am putut să-mi revăd o parte dintre colegi, doi – în sfârșit am putut rudele, pe tata să-l cuprind și să-i spun: „Tată, la mulți ani!”, mamei la fel, soțului meu. Cumva pandemia ne-a făcut mai..., ne-a forțat să fim mai reci și în 2020 I-am spus lui tata „La mulți ani!” peste fereastră, și tocmai sunt ultima sută de metri să-mi închei masteratul în Relații Internaționale, am dat examenele pe „10”, „9-10”, OK.”Europa Liberă: Felicitări! Apropo de Tămărica, care lipsește, ea acum e cu copilul acasă. Noi avem doi Teodori în redacție – Teodor al Tamarei și Teodor al Alinei Țurcanu, care la fel lipsește motivat de la serviciu, din această emisiune, de la această discuție. Salut, Alina! Noi am vrut să facem o legătură prin Skype, dar ea a zis că nu garantează, Teodor deja își revendică partea lui de atenție și e complicat să facă liniște pentru emisiune. Dar Alina Țurcanu, la fel ca și Sandu Canțîr, sunt oamenii din spatele producției video, ei sunt cei care veghează filmele pe care le vedeți, marca „Pur și Simplu”. Și acum vreau să mă duc la Lina Grâu, una dintre, dă-mi voie să folosesc un cuvânt poate mai nereușit, una dintre balenele Europei Libere (râsete), în sensul că lumea stă pe balene, m-ați înțeles cred că corect. Lina Grâu este una dintre vechii-vechii Europei Libere, cel mai vechi la noi cred că e Iulian Ciocan, Radu Benea de la Praga, da, el a fost și șef de birou, de Oana Serafim nu mai spun. Lina Grâu, ia zi dumneata, cine îi „Omul anului”?Lina Grâu: „«Omul anului», eu cred că, bine, pe lângă numele spuse aici, eu cred că ar fi bine să ne uităm un pic și în curtea noastră, să ne amintim cu ce am început acest an și să vedem că totuși s-a întâmplat o schimbare. Și această schimbare este cumva datorată Maiei Sandu, președinta Republicii Moldova, care a adus acest curent, acest aer de schimbare. Ce o să se întâmple mai departe deja depinde de această majoritate, care are în mâinile ei toate pârghiile, și să sperăm că o să aibă și înțelepciunea, și experiența necesară ca să pună lucrurile într-un făgaș pozitiv pentru Republica Moldova, apropo de cei 30 de ani și starea...”Europa Liberă: Dar pe tine nu te înspăimântă faptul că acum la sondaje cade, unii zic că e în derivă și gata?Lina Grâu: „Orice guvernare începe prin faptul că se iau anumite decizii nepopulare, care, teoretic, ar trebui să aducă anumite schimbări în societate, în fluxurile economice, în fluxurile de justiție, de drept, politice și care spre sfârșitul mandatului, de obicei, se corectează, asta este tehnologia clasică.”Europa Liberă: În legătură cu asta, vreau să te întreb, dacă se întâmplă „reabilitarea”, nu-i cuvântul cel mai bun, femeilor în politică, în administrare, ele duceau greul și până acum, dar în sfârșit au ieșit în față, le vedem la multe posturi importante, e o modă, o să treacă, nu?Lina Grâu: „E un curent care a început în Occident, în țările nordice în mod special, și e o șansă de a încerca să vedem politica altfel, poate că în felul acesta cumva o să se echilibreze balanța, să zicem așa, deci nu numai bărbații să fie la putere, mai lăsăm și femeile să vedem cum e și după aia echilibrăm cumva balanța ca să...”Europa Liberă: Deci, un adjectiv pentru ‘21 ar fi la feminin?Lina Grâu: „Eu zic că „reziliență” și „rezistență”, pentru că fiecare am avut de depășit anumite lucruri și de menținut unele lucruri pozitive, importante, care existau pentru noi și care în această turbulență care se întâmplă în jurul nostru de multe ori am simțit sau că le pierdem, sau că avem nevoie de mai mult efort pentru a menține normalitatea care a existat în viața noastră.”Europa Liberă: Mersi, accept. Acum mă mut la o viitoare balenă, care e, așa, un delfin prin contrast...Mihaela Savca: „O sirenă, eu aș spune.”Europa Liberă: Da, o sirenă! Ce faci tu la Europa Liberă?Mihaela Savca: „Eu fac content video pentru site și pe rețelele de socializare.”Europa Liberă: Eu te-am văzut în stradă, așa, stând cu microfonul...Mihaela Savca: „Întrebând oamenii, da?”Europa Liberă: Întrebând oamenii. Acum, dincolo de constatări sexiste de astea, că ești frumoasă și atractivă, și oamenii cred că se topesc.Mihaela Savca: „Ei, nu chiar așa...”Europa Liberă: Să te întreb, cum îți imaginezi Republica Moldova în viitor? Acum, fii de acord, lumea nu-i prea optimistă, nu? Are șanse Republica Moldova?Mihaela Savca: „Cu siguranță are, astăzi dimineață noi am fost la Gala olimpicilor, acolo unde au fost premiați tinerii Republicii Moldova, care au luat medalii de bronz, de aur și de argint, cel puțin, ei au încredere...”Europa Liberă: Olimpicii la sport?Mihaela Savca: „Nu, nu, la matematică, elevii liceelor, da. Și, cu siguranță, o parte dintre ei ne-au spus că, chiar dacă vor face studiile peste hotare, vor reveni acasă, fie să-și deschidă afaceri, fie să creeze, ca Republica Moldova să prospere, de aceea eu cred în tinerii acestei țări.”Europa Liberă: Să te întreb pe dumneata, de ce nu ai plecat dumneata?Mihaela Savca: „Pentru că eu îmi iubesc țara și cred că pot să fac lucruri bune aici.”Europa Liberă: Și le faci?Mihaela Savca: „Pentru mine și pentru ceilalți, da!”Europa Liberă: O să merg iarăși la o femeie care trage greul în redacția asta, este Liliana. Liliana, nu ți-ar plăcea să faci relatări despre cărți, cultură, folclor?Liliana Barbăroșie: „Nu! Îmi place exact ceea ce fac. Eu chiar îs acum într-un moment, trebuie să constat, în care fac exact ceea în ce mă simt absolut confortabil.”Europa Liberă: Dar merită? Merită atâta energie câtă...Liliana Barbăroșie: „Da! Da, cred că merită! Dacă o faci bine – merită, pentru că tare multă lume face prost acest lucru.”Europa Liberă: Liliana, dar se schimbă politicienii? Uite, noi tot îi criticăm, îi criticăm, bine, acum au venit niște oameni mai...Liliana Barbăroșie: „Da, am anumite decepții legate de asta, dar ce vreau eu să zic, totuși în anul acesta sincer m-am bucurat, oamenii, nu vorbim acum de politicieni, vorbim de oameni, de alegători, de cei care aleg, eu am constatat...”Europa Liberă: Dar politicienii nu-s oameni?... (Râsete.)Liliana Barbăroșie: „Ba da! Eu am constatat că oamenii în Republica Moldova știu să aleagă. Vă amintiți cum se oftiga lumea înainte, că votează pe cineva anume numai pentru că vorbește popular și în limbajul lor și nu știu ce, iată pentru mine, dacă vreți, anul acesta a fost anul în care am constatat că oamenii simpli, electoratul știe cui trebuie să-i dea votul.”Europa Liberă: Îs cu scaun la cap.Liliana Barbăroșie: „Da! E altceva ce fac cei cărora le dau votul ulterior în parlament și așa, dar oamenii sunt înțelepți, iată asta a fost constatarea.”Europa Liberă: Dar oamenii noștri au reputația moldoveanului din „Miorița”, căruia oaia-i spune: „Bă, o să te omoare”, dar el continuă să meargă. Adică ei, „măliga nu explodează”, „capul plecat sabia nu-l taie”...Liliana Barbăroșie: „Eu mai degrabă, iată, v-aș vorbi despre o chestie, o constatare tristă pe care am avut-o eu, nu știu dacă e despre asta, despre mămăligă acum... Iată, anul acesta al pandemiei, un alt an al pandemiei pentru mine a însemnat cred că și o tristețe mare, mi-am dat seama că libertățile astea, democrația au dat naștere în unii dintre noi la un simț de ăsta de excepționalitate. Ar trebui să fie bine, da, când tu te simți deosebit de toți ceilalți, dar iată în contextul actual lucrul acesta a jucat prost. La ce mă refer? Uitați-vă, oamenii au înțeles că dacă au o pagină pe Facebook și pun acolo niște poze, și toată lumea îi admiră, a apărut un aer de acesta de excepționalitate, că nu mă mai duc eu să mă vaccinez, că, Doamne ferește, să nu-mi introducă nu știu ce... Iată, aerul ăsta pe loc gol, că ești cu stea în frunte și egoismul acesta care a apărut, iată pe mine lucrul acesta m-a întristat.”Europa Liberă: Liliana, mulțumesc că ai abordat subiectul acesta, pentru că anul ‘21, dacă eu aș căuta o definiție pentru dânsul, este anul fragmentării, ca niciodată lumea s-a învrăjbit, inclusiv pe subiectul acesta al COVID-ului. De fapt îi Camus, de fapt îi spectacol pe vreme de ciumă, chiar și din ciumă se face spectacol și antivaxxerii, nu erau destule falii, iată, a apărut și vaccinul, și COVID-ul. Cum crezi, asta-i reparabil? Și cine ar putea să facă asta?Liliana Barbăroșie: „Da, e reparabil, totu-i reparabil și totul se repară prin știință, prin carte, prin muncă, numai prin lucruri din astea care îs complicate. În general, e foarte curios cum a reacționat lumea modernă la această pandemie. Ia ziceți, foarte, foarte multe lucruri pe care le-a descoperit această năpastă în lumea modernă, cât îi de neajutorată, cât îi de egoistă, până la urmă, cum s-au izolat toate țărișoarele. Dar pe mine cel mai tare ce m-a impresionat e, cum vă spuneam, simțul acesta, aerul acesta de excepționalitate și nu îi las eu, Doamne ferește, știința să-mi rezolve mie sau să-mi hotărască mie ce trebuie să fac și doi – erau lucruri la care ne-am fi așteptat să se organizeze mai bine, nu știu cum exista sentimentul acesta că, dacă nu la noi, măcar în țările alea, unde știu cum trebuie de organizat, cum trebuie să funcționeze un stat, măcar acolo să fie mai bine, dar iată că...”Europa Liberă: De fapt, ne convingem că nimeni nu știe, că viața este un permanent experiment, că, de fapt, lucrurile se improvizează peste tot. Sergiu, Valentin, noi mai avem timp să mai povestim, că eu mă duc la Valentina Basiul acum? Valentina Basiul este cea care la fel uneori rămâne în culisele unor materiale foarte grele, Valentina Basiul face dosare. Ce gust ți-a lăsat anul 2021, batem pasul pe loc sau nu?Valentina Basiul: „Poate am să pornesc de la o premisă personală, ca mulți colegi de aici din redacție, am pierdut un om drag, m-am obișnuit fără acest om drag, ne-am obișnuit încetișor cu COVID-ul, „covid-uțul” îi cu noi, am crezut că o să treacă o jumătate de an, un an, dar iată că se duce și al doilea și el tot îi cu noi, am așteptat vaccinul, ne-am dus și am găsit vaccinul, că la început statul Republica Moldova a fost destul de pierdut, statul, funcționarii, felul în care hurdughia asta de stat se mișcă, nu s-a gândit la cetățeni sau i-a pus undeva la coada priorităților. Și atunci, fiecare s-a descurcat pe cont propriu. Deci, am găsit vaccin, ne-am vaccinat, ceea ce se întâmplă acum și poate că e un soi de revelație pentru mine, după un an și jumătate am reintrat în transport public, în lume mai ies des, vin la redacție mai des, deci cumva depășim această frică, pentru că și noi suntem oameni, și noi avem fricile noastre...”Europa Liberă: Sursa de optimism? Ia zi, la tine sursa de optimism care-i?Valentina Basiul: „Sursa de optimism... mi-e greu să spun. Sursa de optimism, iată, în colectivul acesta așa de tânăr cum e el, sursa de optimism sunt prichindeii care au apărut și faptul că acești copii se nasc aici și că acești colegi minunați ai mei au ales, ca și mine, să rămânem aici. Și sunt foarte mulți oameni care, haideți că n-o să fac glume cu sacrificiul, dar într-un fel chiar s-au sacrificat și au rămas aici, nu și-au pus toate iluziile, speranțele într-un geamantan, dar au rămas aici. Pentru că – înțelegeți? – nu vreau să-i judec nici pe cei plecați, dar nici pe cei rămași, fiecare ia decizii la nivel personal, dar asta este soarta pe care fiecare ne-o asumăm.”Europa Liberă: Mersi, Valentina! Eu mă întorc la Oana Serafim, pentru că mai avem câteva minute și eu nu vreau să vă las, doamna Serafim, fără tradiționalul aforism, Dvs. în fiecare dimineață, când aveți programul de la 6.30, spuneți așa: „Nu pot să vă las, înainte de a vă spune un gând înțelept”, acum eu nu pot să vă las să plecați, dacă nu ne spuneți un gând înțelept nu neapărat din Dicționarul de aforisme, dar de la Oana Serafim.Oana Serafim: „M-am gândit la un citat al unui autor pe care eu îi iubesc foarte tare, l-ați auzit de multe ori în citatele pe care le dau - Nicolae Steinhardt -, care spune așa și cumva adună parte din lucrurile pe care colegii noștri le-au spus: „Ochii noștri nu sunt concepuți pentru dispreț, ci pentru a exprima cu ei chipul iubirii ce se căznește să iasă din sufletele noastre. Succesele nu ne sunt date spre a ne înfoia în pene, ca în mantia statuilor, ci pentru a le transforma în dragoste, în dezvoltare și în dăruirea pentru cei din jur”. Ce zici, Vasile, de asta?”Europa Liberă: Accept. Eu cu Steinhardt nu mă apuc, în general, să polemizez, este o autoritate incontestabilă, ca și Oana Serafim, care este șefa noastră de la Praga. Noi vă mulțumim, pentru că ne tolerați, că noi nu suntem cei mai cuminți, dar, categoric, suntem cei mai harnici, suntem, lăsând modestia la o parte, cei mai buni, care știm ce avem de făcut. Nu întotdeauna poate facem ceea ce se cuvine, avem multă lume la redacție, îi cunoașteți din ceea ce povestim, din ceea ce semnăm, vă promitem că n-o să catadicsim să lucrăm în același ritm. Nu vreau și eu să folosesc cuvinte mari, dar e un sacrificiu în ceea ce facem în vremurile de astăzi, așteptăm și noi un an mai bun sau nu mai rău decât cele care au trecut - două, da, Ștefan, 2 în 1? Așteptăm noi copii la redacție, nume avem pentru toți și vă dorim dumneavoastră, celor care ne urmăriți, ne vedeți, ne ascultați, ne așteptați, să fiți sănătoși, să ne vedem și la anul, și la mulți ani înainte! Sau „Pe curând!”, cum se spune la „Punct și de la capăt”. (Aplauze...)