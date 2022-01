Cum s-a îmbrăcat Bianca Dărgușanu azi-noapte, de revelion, în Dubai. Vedeta nu s-a putut abține

13:30

Irinel Columbeanu a rămas singur de sărbători, însă nimic nu pare să-l oprească din a visa. Iată ce planuri are fostul soț al Monicăi Gabor pentu noul an. Deși nu este alături de cea mai […] The post Irinel Columbeanu a rămas singur de sărbători, dar cu planuri mari pentru noul an: ”Principalul scop….” appeared first on Cancan.