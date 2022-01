Dezastre naturale și inundații? Ce a prezis Baba Vanga pentru anul 2022

16:10

Louise Thompson, cunoscută pentru apariția sa în serialul britanic ”Made in Chelsea”, a trecut prin clipe de coșmar și nu a avut o naștere ușoară. Aceasta a dezvăluit cum și-a văzut moartea cu ochii de […] The post Louise Thompson a avut o naștere cu complicații. Actrița a dezvăluit numele bebelușului, dar și prin ce chinuri a trecut appeared first on Cancan.