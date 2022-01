BANC | „Iubire, ți-am luat un tel alb!” „Marius, nu trebuia! Dar fă-i o poză!”

18:30

Se pare că noul an care vine nu va fi unul foarte bun. Ieșeanul care a ghicit viitorul a mii de persoane vorbește despre ce ne va aduce anul 2022 și spune că un sfert […] The post Cine este nea Costică ghicitorul și ce previziuni are acesta pentru anul 2022. La el merg bogații Iașului să-și afle viitorul appeared first on Cancan.