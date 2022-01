Curtea de Apel Bucureşti obligă Guvernul să țină cont, când va impune restricții, doar de testele COVID, nu de vaccinare

20:10

Un angajat din domeniul sănătății a vorbit sub acoperirea anonimatului despre o boală neurologică progresivă care pare să afecteze un număr tot mai mare de tineri din provincia New Brunswick din estul Canadei. În ultimii doi ani au fost identificate mai multe astfel de cazuri greu de explicat de către specialiști, relatează The Guardian. Denunțătorul, […]