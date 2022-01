Cum a slăbit Monica Anghel peste 30 de kilograme! „Problema a fost că nu mă vedeam grasă!”

15:30

Loredana Groza, luată cu ambulanța! Care este starea de sănătate a vedetei acum! "Nu am de ce să am o problemă cu ea. Nu am avut nici când a fost o trădătoare. Și ca să aflu pe parcurs că s-a despărțit de Gabi, iar odată, la o emisiune ce se dă la miezul nopții, s-a spus că ei i-ar fi frică să nu cumva să mă răzbun eu, cum ea mi-a stricat mie familia, să îl iau eu pe Gabi. Niște copilărisme din astea, dar nu mă cobor eu la nivelul ăsta, dar prin gândirea asta...