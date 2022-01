De-a râsu’ plânsu’! Un român, prins la furat în seara de Anul Nou, și-a fracturat piciorul în timp ce încerca să fugă

22:00

Numerologul Romeo Popescu a prezentat influența lui 2022 în funcție de cifra de vibrație interioară. Cei mai favorizați sunt cei născuți în data de 18, cu o cifră de vibrație interioară 9. Cel mai puțin […] The post Un an norocos pentru cei născuți în data de 18. Ce li se va întâmpla în 2022 appeared first on Cancan.