Coronavirus: Slovacia deschide restaurantele pentru clienţii vaccinaţi sau care au trecut prin boală

Xiaomi, producătorul chinez de telefoane mobile și aspiratoare, vrea să producă 300.000 de mașini electrice pe an. După un acord semnat între autoritățile din Beijing și Xiaomi, noua fabrică de automobile va fi construită în cadrul Beijing Economic and Technological Development Zone. Procesul de fabricație al uzinei va fi realizat în două etape. La finalul fiecărei etape, capacitatea de producție de mașini electrice va crește cu 150.000 de vehicule pe an, conform planurilor lui Xiaomi. Compania...