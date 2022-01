Un motociclist a fost prins de radar gonind cu 180 km/h, pe un drum din România. “Începem bine anul…” Ce sancțiuni a dat Poliția

12:00

Cristina Ich a reacționat, după ce a aflat că a fost ”subiect de bârfă” la masa de Revelion. Ce a spus influencerul despre cele auzite? Cristina Ich a reacționat, după ce a aflat că, la […] The post Ce reacție a avut Cristina Ich, după ce a aflat că a fost ”subiect de bârfă” la masa de Revelion: ”Fetiță, dar n-ai altă treabă?” appeared first on Cancan.