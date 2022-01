Cum arată Alexia Eram fără machiaj și filtre de înfrumusețare. Fanii au fost uluiți!

12:20

Mihai Trăistariu și-a petrecut singur noaptea dintre ani. Artistul nu și-a găsit sufletul pereche, dar mărturisește că nu și-a pierdut încă speranța. Mihai Trăistariu nu a avut deloc noroc în plan amoros. A avut relații, […] The post Mihai Trăistariu, singur de Revelion. Artistul a făcut mărturisiri dureroase: ”Iubirea a venit și a plecat…” appeared first on Cancan.