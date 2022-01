Meteo România. Cum va fi vremea în luna ianuarie 2022

15:50

Bianca Rus și-a pierdut câinele în urmă cu o zi. Patrupedul este rasa Cane Corso, iar în momentul în care a dispărut de acasă se afla sub tratament, deoarece este bolnav. Blondina i-a atenționat pe […] The post Bianca Rus, apel disperat: ”Este sub tratament, bolnav, agresiv”. Ce a pățit de curând aceasta? appeared first on Cancan.