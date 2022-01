Top Pariu: Fotbalul este „Sportul Rege” » Primul „11” este AICI »»

16:30

Vlăduța Lupău a ajuns de urgență la spital, la începutul lui 2022. Din primele informații, artista este epuizată și are nevoie de perfuzii. O altă problemă este că medicii i-au interzis să zboare cu avionul, […] The post Vlăduța Lupău, probleme de sănătate la început de an. “Doctorii mi-au interzis să…” Artista a ajuns pe perfuzii appeared first on Cancan.