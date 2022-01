Cum i-a afectat cea mai tristă zi din an pe românii întorși la lucru. Bilanțul “Blue Monday” în România

22:50

Polițiștii din județul Cluj au reținut, luni seară, un tânăr șofer aflat în stare de ebrietate și a substanțelor cu efect psihoactiv. Acesta s-a certat cu o femeie, după care a intrat intenționat cu mașina […] The post Tânăr șofer din Cluj, aflat sub influenţa alcoolului şi a substanţelor cu efect psihoactiv, reținut după ce a intrat intenționat cu mașina într-un parapet appeared first on Cancan.