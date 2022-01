S-a aflat motivul pentru care Iulia Vântur și Salman Khan nu se căsătoresc. Actorul indian a rupt tăcerea: “Nu cred. E o instituție pe cale de moarte”

08:10

Atenție, dragi cititori! Bancul zilei va stârni hohote de râs. Iată propunerea noastră. Un cuplu proaspat casatorit isi bea cafeaua la micul dejun in bucatarie. Pe geam se vede vecina care isi intinde niste rufe […] The post Bancul zilei. Un cuplu proaspăt căsătorit îşi bea cafeaua appeared first on Cancan.