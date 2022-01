Este alertă! Poliția îl caută pe Răzvan-Ștefan, un copil de 12 ani din București care a dispărut fără urmă

09:30

Internaționalul român, Ciprian Tătăruşanu, a fost depistat pozitiv la COVID-19. Anunțul a fost făcut de AC Milan, club cu care goalkeeeprul se află sub contract. „AC Milan informează că rezultatul unui test PCR efectuat de […] The post Tătărușanu, pozitiv la COVID-19 în debutul anului 2022! appeared first on Cancan.