Bărbat găsit mort după un incendiu la un bloc din bulevardul Iuliu Maniu din București

Primarul staţiunii Sinaia, Vlad Oprea, a anunţat marţi, într-o postare pe Facebook, că este infectat cu varianta Omicron, informează Agerpres. Vlad Oprea a precizat că va lucra online în următoarele 14 zile. „Mi-a curs nasul, am avut o stare de moleșeală și am decis să fac un test preventiv. Tocmai am primit rezultatul pozitiv infectat […]