Circ la Dinamo! După intervenția lui Mureșan, un jucător a dat mesaj în direct: „Vreau să plec!”

Managerul lui Sepsi a făcut radiografia lui 2021, cel mai bun an din istoria clubului. Rămâne regretul greșelilor din vară, când echipa spera să treacă la un nou nivel, însă multele schimbări din lot au dus-o, din nou, la mijlocul clasamentului.- Domnule Șfaițer, cum ați caracteriza 2021 pentru clubul Sepsi?- În urmă cu un an, la final de 2020, eram foarte bine. Eram pe un loc bun, pe 4 dacă nu mă înșel, și am rămas acolo. ...