Ce scrie în raportul INML al Mihaelei Galani. Care a fost, de fapt, cauza decesului

09:50

FC „U” Craiova 1948 are un nou antrenor. Acesta este nimeni altul decât Nicolo Napoli, cel care are șapte mandate pe banca echipei patronate de Adrian Mititelu. Nicolo Napoli, și-a încheiat cu scandal utimul mandat […] The post Nicolo Napoli revine la FC „U” Craiova 1948! appeared first on Cancan.