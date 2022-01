L-au arestat pentru că nu purta mască în magazin, dar, când l-au verificat în sistem, şi-au dat seama pe cine au prins, de fapt. Au chemat întăriri, de urgenţă!

20:20

Un incendiu s-a produs, marți, în Capitală, într-un apartament aflat într-un bloc de zece etaje din cartierul Militari. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF), un bărbat a fost găsit mort de pompieri. Incendiul […] The post Incendiu într-un bloc din București. Un bărbat a fost găsit mort de pompieri | VIDEO appeared first on Cancan.