Bilanț coronavirus România, 5 ianuarie 2022. Câte cazuri s-au înregistrat în ultimele 24 de ore

21:10

Un vasluian în vârstă de 35 de ani a mers la păcănele, deși trebuia să se afle în carantină. După ce a ieșit din sală, aflat în stare de ebrietate și supărat că a pierdut […] The post Un vasluian beat a încălcat carantina și s-a dus la păcănele. Ce a pățit după ce a părăsit sala de jocuri appeared first on Cancan.