Cum a fost cerută în căsătorie Sandra Izbașa. Răzvan Bănică i-a pregătit partenerei sale o mare surpriză

23:50

La asta chiar nu s-ar fi așteptat! Constantin Enceanu e criticat de fanii săi pentru că… apare la TV. Cârcotașii îl acuză că ar fi trecut prea repede peste moartea prietenului său Petrică Mîțu Stoian. […] The post Constantin Enceanu, acuzat că ar fi „uitat” de Petrică Mîțu Stoian. Cum le-a răspuns artistul celor care îl critică appeared first on Cancan.