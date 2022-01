Meghan Markle va primi 1 milion de lire sterline pentru încălcarea dreptului la viaţă privată de la o publicație. Ce au scris

The Mail on Sunday îi va plăti ducesei de Sussex 1 milion de lire sterline pentru încălcarea dreptului la viaţă privată prin publicarea unei scrisori pe care i-a trimis-o tatălui ei, scrie The Guardian.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena1