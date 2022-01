Cu ce a rămas Irina Tănase după despărţirea de Liviu Dragnea? A lăsat-o cu buza umflată

10:10

Andra este una dintre cele mai apreciate cântărețe de la noi din țară. Aceasta are o frumoasă căsnicie alături de prezentatorul TV, Cătălin Măruță și au împreună doi copii minunați, Eva și David. Odată cu […] The post Andra a fost hărțuită! Dezvăluiri în premieră despre atacurile la care a fost supusă: “Nu sunt de piatra”. Cum o ajuta Cătălin Măruță să depășească agresiunile? appeared first on Cancan.