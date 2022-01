Calendar ortodox, 6 ianuarie 2022. Ce nu este bine să faci de Bobotează. Rugăciunea pe care să o rostești

15:00

Mama fraților Sterp a devenit apreciată și urmărită de foarte multe persoane. Aceasta s-a făcut plăcută și atrage cu modestia și naturalețea sa. În urmă cu scurt timp, aceasta și-a alertat fanii după ce a […] The post Mama Geta, cu ochii în lacrimi la început de an. Ce se întâmplă în familia lui Culiță Sterp? „Degeaba fugi de ceea ce ți-a dat Dumnezeu” appeared first on Cancan.