Se caută rezerviști voluntari. Cât poate încasa un militar care stă acasă

Piaţa maşinilor second hand din import a crescut, anul trecut, în România, cu 3,73% faţă de 2020, până la 395.759 de unităţi înmatriculate, în condiţiile în care pe segmentul maşinilor noi s-a consemnat o scădere de 4,56%, de la an la an, reiese dintr-o analiză realizată de o platformă online de anunţuri auto.