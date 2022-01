Ioana Ginghină, dezvăluiri despre nuntă. Cand va avea loc marele eveniment

18:30

Oana Lis este ferm convinsă că în acest an va deveni mămică. După ce s-a vindecat de coronavirus, blondina vrea să devină părinte și așteaptă un semn de la autorități, după ce a depus un […] The post Oana Lis, anunțul momentului după ce s-a vindecat de COVID: “O să-l fac pe Viorel tătic, bunic. Am depus dosar de adopție” appeared first on Cancan.